Borse di Asia e Pacifico in generale rialzo mentre rallenta per il terzo mese consecutivo l'inflazione in Giappone ma è leggermente sopra le stime degli ... (quotidiano)

Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,02%): La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, dopo la chiusura mista degli indici azionari a Wall Street, con gli investitori che guardano ai dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In ...ansa

Borsa chiusura 27 febbraio: mercati in stand-by con banche in flessione ma il Btp Valore fa ancora il pieno: Prese di beneficio sulle banche italiane ma il Ftse Mib chiude in territorio positivo e la raccolta del Btp Valore supera i 10 miliardi in due giorni ...firstonline.info

Tokyo cauta. Misto il resto dell'Asia: (TeleBorsa) - Chiude intorno alla parità la Borsa di Tokyo, seguendo la cautela mostrata da Wall Street, la vigilia, in attesa dal dato chiave sull'inflazione, in calendario questa settimana. Intanto ...teleborsa