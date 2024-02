Borsa | Shanghai chiude a -1 | 91% | Shenzhen a -3 | 79%

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le Borse cinesi accusano una pesante correzione e chiudono ai minimi intraday sulla richiesta di liquidazione di Ever Credit Limited ai danni di Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina: l'indice Composite dicede l'1,91%, a 2.957,85 punti, mentre quello diaffonda del 3,79%, a 1.651,49. Country Garden (-11% a Hong Kong) ha riferito che la mossa è legata al mancato rimborso di un prestito di 1,6 miliardi di dollari di Hk (205 milioni di dollari Usa). L'udienza si terrà il 17 maggio presso l'Alta corte di Hong Kong, la stessa che a fine gennaio decise la liquidazione di Evergrande.

