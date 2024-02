Borsa | l' Europa è incerta in attesa del Pil americano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le Borse europee si muovono intorno alla parità incerte su quale direzione prendere, inoggi del Pil Usa e di alcuni interventi di esponenti della Fed poi giovedì del deflatore Pce, la misura delll'inflazione più guardata dalla Federal Reserve per decidere sui tassi. Francoforte è la migliore (+0,17%) mentre indietreggia Parigi (-0,10%) dove pesa Worldline (-9,5%) dopo i conti deludenti che trascinano al ribasso anche i concorrenti come Nexi (-2,1%) a Milano (-0,29%). Qui la peggiore è Stm (-2,5%): risente dell'outlook debole sul primo trimestre 2024 di Asm che ad Amsterdam cede il 2,9% in una giornata nel complesso debole per tutti i tecnologici. A Londra (-0,54%) corre Vodafone (+2,8%) pronta a incassare 8 miliardi per cedere la controllata italiana a Swisscom (-0,27% a Zurigo) e a lasciare l'Italia. Il consolidamento in atto nelle tlc aiuta Tim (+0,75%) anche ...

