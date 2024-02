Borsa | Hong Kong a -0 | 11% in avvio | Country Garden a -5 | 56%

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladifrena indi seduta in scia alle nuove turbolenze sul settore immobiliare innescate dalla richiesta di liquidazione presentata contro, il principale sviluppatore immobiliare: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,11%, a 16.772,95 punti.(-5,56% a 0,68 dollari di Hk) rischia la stessa fine di Evergrande, ufficialmente in liquidazione da fine gennaio su disposizione dell'Alta corte dell'ex colonia britannica. Il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina ha riferito di essere alle prese con la richiesta di liquidazione sul mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di(circa 205 milioni di dollari Usa), ...

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta positiva , in attesa dei rilascio dei dati macroeconomici Usa che in settimana forniranno nuove indicazioni sulle ...

