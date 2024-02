Bordeaux | Elis fuori dal coma | la famiglia | “Prossimi giorni cruciali”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’attaccante delAlberthè uscito dalartificiale, indotto dopo l’operazione della scorsa settimana alla testa per il trauma cranico procurato in uno scontro aereo con Donatien Gomis del Guingamp. Laparla attraverso il club: “Si è svegliato e sembra riprendersi gradualmente, reagisce quando gli si parla, ma isaranno. Desideriamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per il vostro sostegno, le vostre parole di incoraggiamento e le vostre preghiere e ringraziamo in particolare lo staff medico per le loro cure. Alberth è un combattente, vi terremo presto informati sulle sue condizioni”. SportFace.