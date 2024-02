Bonus ISEE 2024 | attento a non perderti queste opportunità

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per questosono numerosissimi idisponibili e le misure di sostegno, soprattutto naturalmente per chi ha unbasso. Scopriamo insieme tutte le novità nelle righe a seguire! Cosa significa? L’è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, un documento che attesta la situazione economica del tuo nucleo familiare. In base al valore dell’, si può accedere a diverse agevolazioni e. Quali sono i? Ecco alcuni deipiù interessanti per gli aventi diritto:Assegno Unico Universale: A chi spetta: Famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Importo: Da 50 a 210 euro al mese, in base ...