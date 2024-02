Bologna | Zirkzee | “Questa squadra mi diverte | io sono un nove e mezzo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’attaccante delJoshuaha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese AD in cui affronta diversi temi, partendo dal suo ruolo: “Ogni tanto mi metto a centrocampo ma lo faccio per aiutare la. I miei gol li ho comunque fatti, anche se Motta a volte mi dice che devo mantenere di più la posizione. Mi chiamano falso centravanti, un. Questo è il mio gioco,un centravanti leggermente diverso rispetto agli altri”. Analizzando la stagione dei rossoblù, l’olandese ha aggiunto: “Vogliamo sempre giocare a calcio. Un approccio del genere non era nuovo per me, lo facevamo anche al Bayern. C’è tanto entusiasmo in città ed è merito di Thiago Motta, è un grande capo e ama il suo lavoro. Era molto bravo come giocatore, si vedevano già le sue potenzialità da ...