Bologna | si ferma un titolare | le sue condizioni a 10 giorni dall’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Piccolo guaio per ildi Thiago Motta, avversario dell’Inter il prossimo 9 marzo allo stadio Renato Dall’Ara. Forfait per unin attacco. STOP ? SiAlexis Saelemaekers. L’ex giocatore del Milan, oggi al, ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, tant’è che oggi si è allenato in palestra e non con la squadra a Casteldebole. Le suesaranno monitorate, ma in vista dell’Inter comunque non dovrebbe preoccupare Thiago Motta. C’è tempo, infatti, per recuperare quantomeno per la panchina in vista del 9 marzo quando al Dall’Ara arriverà l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...