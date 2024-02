Bologna | infortunio per Saelemaekers | le sue condizioni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tegola per il, che perde uno dei giocatori offensivi a disposizione di Thiago Motta: si ferma Alexis. L'esterno be...

L’ex Inter Fabbian , su cui i nerazzurri hanno il diritto di recompra, è il migliore in campo di Bologna -Verona. Un gol e un assist per dare ai rossoblù il 2-0 ... (inter-news)

Trauma contusivo-distorsivo per l'esterno rossoblù, in dubbio per l'Atalanta BOLOGNA - Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match di domenica in ... (ilgiornaleditalia)

LBA - Sassari attende la Virtus, Kruslin e Devecchi: "Tutti nella stessa direzione": Nella Club House del Banco di Sardegna Sassari, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Sardinia Day, è stato analizzato il match di domenica 3 marzo alle 12 contro Virtus Bologna.pianetabasket

Calcio: Bologna. infortunio alla caviglia, si ferma Saelemaekers: Trauma contusivo-distorsivo per l'esterno rossoblù, in dubbio per l'Atalanta Bologna (ITALPRESS) - Prosegue la preparazione del Bologna in vista ...sport.tiscali

La Juventus su "X" dedica un video a Kean per il suo compleanno: "Tanti auguri Moise": L'attaccante classe 2000 non ha ancora trovato il gol in questa stagione, ma, una volta guarito dall'infortunio, proverà ad aiutare la squadra nell'ultima parte di stagione.tuttojuve