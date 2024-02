Bologna Fc | infortunio per Saelemaekers | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Piccola tegola in casa. Nella settimana che conduce alla sentita – e altrettanto attesa – sfida di campionato contro l’Atalanta (in programma a Bergamo alle 18 di domenica), i rossoblù di Thiago Motta devono fare i conti con una defezione in attacco. All’allenamento mattutino odierno, infatti, non ha preso parte Alexis, esterno d’attacco belga classe 1999, a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. L’ex Milan ha quindi lavorato in palestra, con il club che spiega come ‘le sueverranno monitorate giorno dopo giorno’. Probabile pensare dunque a un forfait in vista della sfida contro l’Atalanta, anche se saranno cruciali i prossimi giorni. In caso di ko, pronti Orsolini e Ndoye, già visti all’opera dall’inizio contro il Verona, nell’ultima ...