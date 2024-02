Bologna | Fabbian | «Ecco chi sono tra calcio e famiglia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il giovane centrocampista felsineo ha parlato durante un’intervista di vari temi, dentro e fuori dal campo Giovanni, centrocampista del, è una delle piacevoli sorprese deldi Thiago Motta. Il giocatore ha parlato per La Gazzetta dello Sport in un’intervista di Walter Veltroni. DEL PIERO – «I palloni ricoprivano le mensole della mia stanza, ilera, è, sarà sempre la mia magnifica ossessione. Da bambino avevo anche molte magliette, che indossavo anche quando non giocavo. Una su tutte, quella di Alessandro Del Piero. Ho una sorella più grande e due genitori fantastici: mio padre nasce idraulico e poi diventa un artigiano imprenditore nel settore della termoidraulica, mia madre una casalinga.concreta: lavoro e affetto» IL PADOVA DI ROCCO – ...