Bologna Città 30 | Lepore | “Salvini non disapplicherà le ordinanze Nessun strappo | lavoriamo insieme”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – "Abbiamo appreso positivamente l'apertura del tavolo con l'Anci sulla30. Non credo che il ministrola nostra misura, perché rispetta pienamente il Codice della Strada. Lavoreremo". Non ci sono né Matteo, né Galeazzo Bignami all'evento 'Più piano, Più sicuro', promosso da Palazzo d'Accursio in SalaBorsa. Forse anche un po' il segno tangibile, al netto degli impegni politici, della tensione latente tra ministero dei Trasporti e il Comune di, la30 è un volare di stracci quasi quotidiano.però ha cercato di riportare tutti alla calma, in qualche modo prendendo le distanze dal duro e infastidito comunicato del suo staff (firmato dall'assessora ...