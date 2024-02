Bologna Children’s Book Fair 2024 | quando si tiene la kermesse e le novità in programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio- Si avvicina la 61esima edizione dellaChildren's. Dall'8 all'11 aprilei padiglioni diFiere ospitano uno degli eventi di riferimento in ottica libri per ragazzi, sempre più internazionale vista la presenza di numerosi ospiti e 1500 espositori attesi da oltre 100 paesi del mondo. Cosa prevede l'eventoChildren'svuole dare seguito al successo della fortunata 60esima edizione del 2023. Sono previste grandi, tra le quali spicca l'ingresso della fiera come Patron Member nell’International Publishers Association (IPA), la maggiore federazione di associazioni di editori a livello mondiale, con sede a Ginevra, che ha ...