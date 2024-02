Bob Marley | film da record ai botteghini | ma è già polemica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bob, ilsta avendo un grandissimo successo al cinema ed ai: anche se è giàper alcuni episodi Pochi giorni fa, precisamente il 22 febbraio, in tutte le sale italiane è uscito il“Bob: One Love“, la pellicola ispirata alla vita del cantante giamaicano famoso in tutto il mondo. Tanto è vero che sta riscuotendo un grandissimo successo, fino a questo momento, al botteghino. Anche se non sono affatto mancate le prime polemiche. A scatenarla ci ha pensato il noto giornalista Mario Adinolfi. Quest’ultimo, infatti, ci ha tenuto a precisare che si tratta di un“vietato ai minori“. Prime polemiche suldi Bob(Ansa Foto) Cityrumors.itCome annunciato in precedenza, però, il ...

Il biopic sul re del Reggae, Bob Marley -One Love, dopo l’uscita nelle sale d’oltreoceano, riscuote un discreto successo di pubblico anche in casa nostra. E ... (secoloditalia)

Bob Marley: One Love vince al boxoffice italiano del weekend: A conferma di quanto i biopic musicali appassionino il pubblico mondiale, alla sua uscita sui nostri schermi Bob Marley: One Love si è collocato sulla vetta del boxoffice italiano del weekend, in ...msn

“One love, one life”: Bob Marley sul grande schermo ci ricorda che la vita è una e va vissuta in pace: Una musica che è diventata un messaggio di pace, un cantante che è diventato leggenda: la storia del celebre cantautore giamaicano è oggi sul grande schermo con “Bob Marley – One Love”. Un film dove ...ilfaroonline

In Jamaica sulle orme di Bob Marley: In occasione del debutto nei cinema del film "Bob Marley: One Love" nasce un itinerario di viaggio in Jamaica che ripercorre la sua vita ...guidaviaggi