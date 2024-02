Blinky va in pensione I ringraziamenti dei vigili del fuoco al cane pompiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Perugia, 28 febbraio 2024 – Da luglio 2021 ha prestato servizio all’interno dell’unità cinofila, ma dal 1 marzo sarà ufficialmente in ‘’. E per questo ideldi Perugia lo hanno voluto ringraziare. Si chiamae insieme al suo padrone Massimo Giorgetti ha lavorato senza sosta nella ricerca di persone scomparse. "Il Corpo deidel– si legge nella nota - desidera esprimere un profondo omaggio a Massimo Giorgetti e al suo eccezionale compagno a quattro zampe,, per il loro ineguagliabile impegno come Unità Cinofila di ricerca persone. Da luglio 2021 al 29 febbraio 2024, Massimo Giorgetti ehanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza delle comunità, dimostrando un'intelligenza e una passione ...