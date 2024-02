Bitcoin continua a correre e sfiora i 60 000 dollari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)la corsa delche hato i 60.000, sostenuto dalle mosse degli Stati Uniti verso la creazione di fondi negoziati in borsa (Etf) che seguono il prezzo della criptovaluta più popolare al mondo, e permettono al pubblico di investire senza acquistare direttamente l’unità digitale. L’ultimo rialzo delè stato del 4,5% a 59.244, il massimo da novembre 2021.

