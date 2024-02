Bimbo di sei giorni portato via dall’ospedale dai genitori | ritrovato il padre ma non il piccolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pisa, 28 febbraio 2024 – Una vicenda che tiene con il fiato sospeso investigatori e personale del Santa Chiara. Una vicenda rocambolesca, che fa vivere ore di ansia. Un bambino di soli seiè statoviadai, che sono seguiti dai servizi sociali. E’ accaduto intorno alle 14. In serata, a Calci, è statoil, ma il bambino ancora non si trova. Le indagini dei carabinieri per rintracciare adesso la mamma e il bambino continuano a tutto campo. La donna è italiana mentre ilè straniero. I carabinieri non hanno preso alcun provvedimento giudiziario pur tenendo costantemente informata la procura minorile. Ilsarebbe insieme alla madre. Ma nei due domicili dove si pensava potesse essere ...