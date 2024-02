Bigica su Berardi | ‘È il top player del Sassuolo | ecco quando torna’

Sassuolo-Napoli 1-6, cronaca e tabellino. Prima vittoria per Calzona: Sassuolo-Napoli 1-6, la cronaca e il tabellino della gara di recupero del ventunesimo turno di Serie A. Arriva la prima vittoria della gestione Calzona dopo i pareggi contro il Barcellona e il ...tag24

Sassuolo, Bigica scuro in volto. Poi belle parole sul Napoli: lezione di stile: Emiliano Bigica naturalmente non può essere soddisfatto per la sconfitta ... Il nostro campionato ricomincia da domenica. Berardi Per noi è un giocatore fondamentale, il nostro top player, oggi l'ho ...

Sassuolo, Bigica a Dazn: "Dobbiamo ritrovare coraggio, non troveremo sempre il Napoli": Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Napoli: "Ovviamente preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare ...