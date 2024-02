Bigica | esordio di… Sassuolo | Napoli | è la goleada della svolta?

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)da incubo per Emilianosulla panchina dele la conferma rischia di allontanarsi. Ottima prestazione deldi Calzona e lanel recupero21ª giornata potrebbe rappresentare laper la parte finalestagione. Il distacco dal quinto posto è di 6 punti, 8 dal quarto e le prospettive in zona Europa sono interessanti. Ilha dimostrato oggi una fase offensiva impressionante con la coppia Osimhen-Kvara in giornata di grazia. L’avversario non si è dimostrato irresistibile (gli orrori in difesa in occasione di almeno due gol sono stati clamorosi) ma questosembrava quello di Spalletti in fase di ripartenza. La classifica deludente è frutto di un calo mentale ...

