Bigica e il debutto contro i campioni | ’Quel’ giorno per me è arrivato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO "Si è svolto tutto un po’ velocemente". Lo ammette anche lui, che non se lo aspettava, e invece. Invece Emilianoracconta le sensazioni alla vigilia della sua ‘prima’ su una panchina di Serie A a ‘Sassuolo Channel’ (niente conferenza della vigilia in presenza, ma non mancheranno altre occasioni) spiegando come "da giocatore ho bruciato le tappe, da allenatore ho fatto molta gavetta, ma ho sempre lavorato perché arrivasse uncome questo". Prima della prima: il tecnico barese ringrazia la società per la fiducia accordatagli e sembra ben deciso a sfruttare quella che definisce "una straordinaria opportunità, della quale ringrazio la società, la proprietà e la dirigenza". Domenica pomeriggio era sulla panchina della Primavera, lunedì ha diretto il primo allenamento e ieri la rifinitura: i tre giorni che ...

