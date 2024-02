Biennale della Fotografia Femminile | dall’8 marzo a Mantova

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L‘82024 aprirà ufficialmente la terza edizionedi, una vetrina in cui poter conoscere e approfondire i lavori fotografici di importanti artiste italiane e internazionali, in tutti i weekend sino al 14 aprile 2024 Dislocata in diverse sedi storiche di, laè organizzata dall’Associazione La Papessa, con il PatrocinioRegione Lombardia e del Comune di, e con il sostegno di Fujifilm Italia. La direzione artisticaè affidata ad Alessia Locatelli che per l’edizione 2024 ha individuato il titolo “Private”, che racchiude ...