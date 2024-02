' Biden vuole assicurazioni Israele su uso armi Usa a Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'amministrazioneha concesso afino alla metà di marzo per firmare una lettera in cui assicura che rispetterà le legge internazionale con l'uso delleamericane e consentirà l'ingresso di aiuti umanitari a. Lo riporta Axios. L'iniziativa americana rientra nel memorandum voluto dae pubblicato l'8 febbraio. Anche se il documento non è diretto in particolare a, le politiche che prevede riflettono i timori espressi dai senatori democratici americani sulla campagna di. Se lerichieste non saranno date entro la scadenza, il trasferimento dial paese saranno sospese. Il memorandum per la sicurezza nazionale pubblicato l'8 febbraio stabilisce che prima ...