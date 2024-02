Biden e Trump vincono le primarie in Michigan | gli scenari di un testa a testa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Joee Donaldhanno vinto con nettezza le rispettivein, il primo per i democratici e il secondo per i repubblicani. Questo risultato fa sì che si profili all'orizzonte un, una nuova sfida nazionale nel voto presidenziale che il 5 novembre di quest'anno deciderà se l'inquilino della Casa Bianca sarà per altri quattro anni l'attuale presidente o l'ex, sconfitto dalle urne nel 2020. Donaldha battuto Nikki Haley, ha vinto leine ha fatto un ulteriore passo avanti verso la nomination. Vittoria sul fronte democratico anche per il presidente Joe, con circa l'80% delle preferenze, nonostante il voto dei ...

