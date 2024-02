(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Proseguono ad, in Estonia, idi: nella giornata odierna di gare in programma le: in casa Italia 12° posto pernella 7.5 km femminile e 27ma piazza pernella 10 km maschile. Nella 7.5 km femminile affermazione della svedese Sara Andersson (1 errore in piedi) con il crono di 21’12?6, andando a precedere la tedesca Julia Tannheimer (9/10 al tiro), seconda a 9?0, e la bulgara Valentina Dimitrova (nessun bersaglio mancato), terza a 13?8. Dodicesimo posto per(2 errori in piedi) a 1’27?0, più indietro Ilaria Scattolo (2 bersagli mancati), 29ma a 2’11?5, Linda Zingerle (9/10 al tiro), 30ma a 2’15?0, e ...

Giro di boa per i Mondiali giovanili di Biathlon che si stanno tenendo a Otepää. Sulle nevi estoni erano in programma le due sprint donne e uomini che ... (oasport)

Andati in archivio i Mondiali di Nove Mesto, il Biathlon torna questa settimana con la Coppa del Mondo che fa tappa a Oslo . In Norvegia ultimo ap punta mento ... (sportface)

Biathlon, Mondiali Junior Otepaa 2024: nelle sprint 12ma Martina Trabucchi e 27° Marco Barale: Proseguono ad Otepaa, in Estonia, i Mondiali Junior 2024 di Biathlon: nella giornata odierna di gare in programma le sprint: in casa Italia 12° posto per Martina Trabucchi nella 7.5 km femminile e 27m ...oasport

Ennesimo forfait per Franziska Preuss, out dall'Individuale di giovedì. Vittozzi dovrà guardarsi da Haecki-Gross e Voigt: Dopo essersi fermata anche nel corso dei Mondiali, la tedesca di nuovo messa ko da una forma influenzale. Si poteva considerare potenzialmente la rivale più pericolosa dell'azzurra per la coppa di ...neveitalia

Riparte la Coppa del Mondo e torna... "Zero Rapido": alle 20.00 con Puppo, Ambesi e Bormolini per la vigilia di Oslo: Mercoledì 28 Febbraio, 13:15 La Coppa del Mondo di Biathlon, dieci giorni dopo la conclusione della ... visto che la sappadina (quattro volte medagliata ai Mondiali e in grandissima condizione) è pure ...neveitalia