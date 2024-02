Biathlon | la Coppa del Mondo maschile a un trentenne per la prima volta dopo 15 anni? La favola sarebbe Tarjei Bø…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Come esposto nell’articolo dedicato ai 2000, siamo reduci da un Mondiale dominato in lungo e in largo dai veterani. Di 12 medaglie individuali messe in palio, ben 10 sono state conquistate da chi ha già superato i 30. Addirittura, abbiamo visto salire sul podio due nati nel 1988. Insomma, è evidente come ilstia attraversando una fase in cui sono gli uomini più navigati a fare la differenza. Al riguardo, quanti si sono accorti che Johannes Bø potrebbe portare a compimento un’impresa (se così la vogliamo definire) alla quale non assistiamo da tre lustri? Il norvegese potrebbe diventare il primo uomo dai tempi di Ole Einar Bjørndalen a conquistare la Sfera di cristalloaver compiuto 30. Sarà difficile a credersi, ma questa è la realtà dei fatti. OEB si fregiò della sua sesta e ultima ...