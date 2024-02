Biathlon | a marzo riprenderà l’ascesa interrotta dei nati nel XXI secolo? La primavera del 2023 sinora senza seguito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Uno dei temi forti relativi al finale di stagione delè legato al fatto di assistere al primo successo in Coppa del Mondo di un atleta nato nel XXI. L’argomento torna d’attualità, poiché il mese diregalò i primi podi ai ragazzi venuti al mondo nel III millennio. Un anno fa, tra Östersund e Oslo, nel giro di pochi giorni Tommaso Giacomel, Eric Perrot e Niklas Hartweg si attestarono tutti nelle tre posizioni più nobili. Dinamica inedita per ognuno di essi e per chiunque abbia visto la luce dal 1° gennaio 2000. L’accaduto sembrava annunciare una nuova era, ma i fatti hanno preso una piega ben diversa. Siamo reduci da un Mondiale dove l’età media dei medagliati è stata altissima. Johannes Bø si avvicina ai 31 anni, il fratello Tarjei e Andrejs Rastorgujevs viaggiano addirittura per i 36, ...