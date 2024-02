Beppe Sala | il tramonto di un aspirante leader

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è circondato. Considerato per anni il sindaco più glamour d’Italia, forse addirittura una risorsa in caso si liberasse il posto di segretario del Pd o capo della sinistra, oggi la sua stella sembra precipitare a velocità sorprendente. Anon basta più l’immagine di politico vicino alla modernità e alla sostenibilità pazientemente costruita grazie alle relazioni con la Milano che conta. Né funziona esibire i calzini multicolori che lo avvicinano al movimento Lgbtq+, cioè a gay, lesbiche e transex e gender free, né dichiararsi pronto per l’iscrizione al partito europeo dei Verdi. No, dopo tante prese di posizione molto furbe e ancor più propagandistiche, contano i fatti e questi purtroppo non sono influenzabili con gli influencer. Primo problema: l’inquinamento.sette anni fa ...