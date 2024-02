Belotti è tornato grazie alla Fiorentina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Gallo èa cantare. Andreasi è reso protagonista di una prestazione straordinaria, da 7,5, anche senza gol contro la Lazio. Un’ottima notizia per lae per Spalletti che adesso sta valutando di riportare in azzurro l’attaccante classe 1993 dopo più di un anno di assenza. Con buona pace di chi considerava già al capolinea la carriera di un giocatore che in Serie A ha sempre segnato con regolarità. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com analizzano lo stato di forma dell’attaccante ex Torino e Roma Con Italiano è scattata la scintilla giusta già dal primo contatto telefonico. E proprio la fiducia incassata del tecnico viola è stata determinante perche ha scelto subito lanel mercato di gennaio. Perché la Roma ha rinforzato una diretta ...

Belotti, Il Gallo è già nel cuore dei tifosi. Il futuro...: Che la sua avventura in viola termini a giugno o prosegua ancora nessuno lo sa, certo è che Andrea Belotti è riuscito ad entrare fin da subito nel cuore dei propri tifosi. Era dai tempi di Vlahovic ...firenzeviola

Belotti, Il Gallo è già entrato nel cuore dei tifosi. Il futuro...: Che la sua avventura in viola termini a giugno o prosegua ancora nessuno lo sa, certo è che Andrea Belotti è riuscito ad entrare fin da subito nel cuore dei propri tifosi. Era dai ...firenzeviola

Scamacca, il no all'Inter e l'Atalanta solo da comprimario: 'Non è un campione'. E quelle parole di Spalletti...: Non è un mercoledì come gli altri per Gianluca Scamacca. Si gioca Inter-Atalanta, recupero della 21esima giornata di Serie A, e per il classe `99 è una sorta.calciomercato