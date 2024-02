Belen smentisce flirt con Bruno Cerella | “Fidanzata? Sì | con mio figlio”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La showgirl posta una foto mano nella mano con Santiago Non ci sarebbe nessuna nuovo fidanzamento all'orizzonte perRodriguez dopo l'addio a Elio Lorenzoni. A smentire nuovi, tra cui quello attribuitole dai media con il cestista argentino, è la stessa showgirl che, nelle sue stories di Instagram, prova a mettere a

Bruno Cerella è un giocatore di basket ma anche imprenditore e filantropo che negli ultimi tempi ha guadagnato le pagine dei magazine di gossip per essere ... (cinemaserietv)

Gossip: Belen Rodriguez smentisce il flirt con Bruno Cerella: Gossip, Bruno Cerella è il nuovo fidanzato di Belen Lei commenta su Instagram. La showgirl è stata paparazzata con il 37enne cestista argentino.corrierenazionale

Bruno Cerella è il nuovo fidanzato di Belen Lei commenta su Instagram: Belen Rodriguez torna a riempire i siti di gossip. Dopo l'addio a Elio Lorenzoni, la showgirl è stata fotografata insieme a Bruno Cerella ...dire

"Fidanzata Sì, con mio figlio": Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social: Single. Per adesso nella vita di Belen Rodriguez, da sempre al centro dell'interesse mediatico, non c'è spazio per un nuovo fidanzamento. Nessun amore all'orizzonte. Archiviata la parentesi con Elio ...rtl