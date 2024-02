“Beccatevi questo!” Grande Fratello | Beatrice già incendia la puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dentro la casa della tensione continua a salire. A pochissimo dallanon si parla che della nomination della settimana scorsa. In nomination, al termine dellaerano finiti sette concorrenti: Simona Tagli, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Alessio Falsone, Paolo Masella e Grecia Colmenares. Tra i più infuriati c’è certamente Varrese che si è sentito tradito dagli amici e non ha fatto mistero di essere rimasto deluso. >> “Questo è per te, da parte di Myrta”. Fedez, nuova imboscata e poi il regalo: la sua reazione Se l’era presa soprattutto con i giovani dicendo a Garibaldi: “Mi dispiace ma su certe cose aveva proprio ragione Bea. Questi non hanno nemmeno l’umiltà di ascoltare. Su cosa aveva ragione? Su tutto!”. E ancora: “A me dà ...