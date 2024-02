Basta vandalismi al parco Subito le telecamere

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Danneggiamenti alEnza, il candidato sindaco della lista civica ’Viviamo Montecchio’ Filippo Borghi stigmatizza l’ennesimo episodio ai danni del: graffiti sui muri e arredi presi di mira. "Proviamo soprattutto profonda vergogna di fronte al fatto che degli individui, probabilmente nostri concittadini, abbiano così poco rispetto della propria terra e del lavoro altrui. – afferma in una nota lo stesso Borghi - Questo episodio si somma, purtroppo, a plurimi e pregressi danneggiamenti verificatisi già lo scorso anno, evidenziando così lo stato di insicurezza in cui versa il, privo di qualsivoglia sorveglianza e quindi vulnerabile a danneggiamenti e turpitudini. Nonostante le sollecitazioni rivolte, negli anni, all’Amministrazione Comunale dalla lista "Viviamo Montecchio", al fine di intervenire con misure quali la ...

