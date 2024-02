Basta rinvii per la rottamazione quater | quando scattano i recuperi del Fisco per chi non paga

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'ultimo giorno utile perre le rate dovute delladelle cartelle esattoriali sarà il 20 marzo 2024. Dopo quella data, non ci saranno altre proroghe: partiranno le azioni di recupero dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha chiarito il direttore dell'ente, Ernesto Maria Ruffini.

