Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) New York, 28 feb. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Orlando Magic-Brooklyn Nets 108-81; Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks 121-119; Washington Wizards-Golden State Warriors 112-123; Atlanta Hawks-Utah Jazz 124-97; New York Knicks-New Orleans Pelicans 92-115; Boston Celtics-Philadelphia 76ers 117-99; Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 114-105; Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 123-85; Chicago Bulls-Detroit Pistons 95-105; Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-95; Portland Trail Blazers-Miami Heat 96-106.

Atmosfera da NBA americana o da Eurolega, con giochi per il pubblico nell’intervallo (ad esempio il canestro impossibile), ma anche musica e divertimento. La ... (sport.quotidiano)

Nell’ultima edizione punteggio imbarazzante, 211-186 e solo 3 falli. Veri appassionati stufi. F1 & C. sono avvisati (ilgiornale)

l’Errore che ha Cambiato la Partita: Pistons Cadono a New York In una serata carica di aspettative, i Detroit Pistons hanno affrontato una sconfitta amara ... (webmagazine24)

NBA - Knicks malridotti, i Pelicans banchettano a New York: I Pelicans hanno vinto facilmente al Madison Square Garden contro dei Knicks privi diJulius Randle, Jalen Bunson, OG Anunoby e Isaiah Hartenstein. Trey Murphy III ha confermato ...pianetabasket

NBA, risultati della notte (28 febbraio): Fontecchio protagonista con Detroit. Boston continua a vincere: Sono undici le partite della notte NBA. Simone Fontecchio è protagonista nel successo dei suoi Detroit Pistons sui Chicago Bulls per 105-95. L’azzurro è il secondo miglior marcatore della squadra ...oasport

Basket, la Virtus Bologna ospita il Valencia in Eurolega. I bianconeri vogliono riscattare il ko contro l’AS Monaco: A distanza di due settimane dall’ultimo impegno in Eurolega per fare spazio prima alla Coppa Italia e poi alle Qualificazioni agli Europei 2025, la Virtus Bologna torna a calcare il palcoscenico della ...oasport