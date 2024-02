Basket donne serie a2 Vittoria a tavolino per il Giussano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)torna da Roma con lasulla Stella Azzurra. Il motivo? Non è arrivata in tempo l’ambulanza, d’obbligo nei palazzetti, per cui la partita non si è potuta disputare. "Avremmo preferito guadagnare i due punti sul campo – commenta coach Dario Aramini –. Simo settimi, che vuol dire playoff. La salvezza è vicina. Ora testa a sabato per il match casalingo contro Costamasnaga, che all’andata ci ha battuto nettamente".

