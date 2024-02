Basilicata | Speranza | ‘chiedo a Conte più generosità | Chiorazzo miglior candidato’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Io ritengo chesia il candidato il più forte di tutti. Mi auguro che si superino le resistenze e le incomprensioni. Mi sembrano più pregiudizi che giudizi. Si sono mai seduti, confrontati nel merito? E chiedo anche al presidentedi avere più: il sostegno dato alla Todde è costato molto al Pd, è costato una micro scissione nel Pd, è costato la candidatura di Soru”. Così Robertoa Firenze alla presentazione del suo libro ‘Perchè guariremo’. “Quando si fanno gli accordi è chiaro che ci sono difficoltà, ma questa reciproca consapevolezza che insieme siamo più forti vada vissuta in tutte le aree possibili. E io chiedo con insistenza al M5S, a tutte forze politiche di confrontarsi nel merito, poi se nel merito ci sono questioni non risolvibili ok, altrimenti ...

