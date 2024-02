Barzio | rischio valanghe | stop a fuori pista e ciaspolate Previste multe fino a 500 euro

rischio Valanghe: Barzio emette l’ordinanza che vieta sci e attività invernali fuoripista: Da domani mercoledì 28 febbraio al 15 marzo divieto di attività sportive invernali sopra i 1000 metri di quota Escluse dall’ordinanza le aree sciabili attrezzate dei Piani di Bobbio e Piani di ...informazione

Neve in Valsassina: Morterone ancora isolata, intervengono i vigili del fuoco: Cremeno (Lecco), 27 febbraio 2024 – Troppa neve in Valsassina, gli alberi non ne reggono più il peso e rischiano di crollare. In mattina ai vigili del fuoco del comando provincia di Lecco hanno dovuto ...ilgiorno

PROTEZIONE CIVILE. ALLERTA ARANCIONE PER rischio NEVE SU LARIO E PREALPI: Per la giornata di lunedì 26 febbraio si prevedono nevicate inizialmente a circa 400 metri sul Nordovest, a 500-600 metri altrove. Dalla tarda mattinata il limite delle nevicate sarà in progressivo ...valsassinanews