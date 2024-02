Bari | il sindaco | “non permetterò a nessuno” di prendersela con la città Decaro dopo l' iniziativa di parlamentari del centrodestra per valutare lo scioglimento del consiglio comunale per mafia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ieri alcunidelsono andati al Viminale, dal ministro dell’Interno. Per dire a Piantedosi di dimettersile manganellate agli studenti? No. Ipugliesi delsono andati lì perché Gasparri, loro collega, ipotizzava la necessità di sciogliere un Comune per. Ciògli arresti dell’altro giorno (le uniche due consigliere comunali baresi arrestate in questo quinquennio furono elette nel). IlAntonionon l’ha loro mandata a dire. Al link di seguito il video diffuso ieri da Antoniodi ...