Bando strade | intesa tra quattro comuni irpini

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ sato siglato stamattina il protocollo d’tra idi Aiello del Sabato (comune capofila), Atripalda, Contrada e Mercogliano per partecipare al” della Regione Campania. L’obiettivo è qeullo di migliorare la sicurezza stradale e riqualificarecomunali con adeguamento e potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali deicoinvolti che, tra l’altro, rappresentanto la porta Est e porta Ovest della città capoluogo di Avellino. Soddisfatti i sindaci Sebastiano Gaeta, Paolo Spagnuolo, Pasquale De Santis e Vittorio D’Alessio. Quest’ultimo, in particolare, ringrazia l’assessore delegato ai lavori pubblici Davide Bolognese “che ha collaborato alla stesura di un progetto finalizzato alla realizzazione di ...

