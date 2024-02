Bancale di pellet sul web | ma l’acquisto è una truffa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pollenza (Macerata), 28 febbraio 2024 – La vendita online diera solo una. Ma grazie ai carabinieri, sono stati individuati e denunciati i due responsabili, dopo la segnalazione di una donna che era stata raggirata. Lo scorso novembre, con l’inverno in arrivo, una donna di Pollenza aveva pensato di fare scorta di combustibile per la stufa. Così si era collegata a un sito specializzato nella vendita die ne aveva ordinato un intero, al prezzo di 360 euro. Pagata la somma, seguendo le indicazioni ricevute per telefono, la donna si è messa in fiduciosa attesa della consegna, che però non c’è mai stata. Così, capito il raggiro, la vittima si è rivolta ai carabinieri di Pollenza segnalando l’accaduto. Le indagini dei militari hanno portato a individuare i responsabili, un 38enne e un 26enne, ...