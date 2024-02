Banca Sanfelice 1893 lancia un piano di previdenza per i minori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Modena, 28 febbraio 2024 –Popolareun’iniziativa dedicata ai: Rendimento &, un’offerta che valorizza i risparmi offrendo allo stesso tempo uno strumento per tutelare il futuro dei più piccoli. Attivando per i figli minorenni un conto corrente e contestualmente unprevidenziale, laassicura un rendimento sul loro conto pari al tasso Bce (oggi al 4,50%) senza scadenza. Questo fondo pensione consente anche un beneficio fiscale. La famiglia può utilizzare i versamenti effettuati a nome del figlio per un importo fino a 5.164,57 euro, godendo della deducibilità fiscale pari alla propria aliquota marginale Irpef. L’obiettivo è, quindi, quello di creare un salvadanaio per il futuro: per questo ...