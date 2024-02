Bambino di 4 anni morto in ospedale | soffocato da un tubicino di plastica fermo in gola

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un tragico incidente ha colpito la comunità di Mugnano, in provincia di Napoli, con la morte di undi soli 4. Ciò che inizialmente sembrava essere un arresto cardiaco si è rivelato essere qualcosa di ancor più drammatico: il piccolo è statoda un corpo estraneo, probabilmente undi, che ha ostruito le sue vie respiratorie. Il piccolo si trovava insieme alla sorellina a casa del nonno a Mugnano, quando si è sentito male. Trasportato all’San Giuliano di Giugliano, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord.Leggi anche: Neonato muore dopo la corsa in: lo strazio dei genitori Aperto un fascicolo sulla vicenda Le indagini sono ...

