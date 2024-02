Bambini di una scuola elementare trovano vermi e lumache nell’insalata della mensa | “Non deve più succedere”

Paura a Milano, uomo cerca di entrare negli asili per molestare i Bambini: bloccato da docenti e genitori: Un uomo, originario dello Sri Lanka, è stato fermato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Milano dopo aver tentato di entrare in due asili nido e molestato alcuni Bambini ... da ...orizzontescuola

Dalle Baleari a Bacoli, il messaggio in bottiglia percorre 2000 miglia: Un messaggio in una bottiglia. Sembra una favola per Bambini o il titolo di una canzone, invece è quello che ha trovato un abitante di Bacoli, in provincia di Napoli, mentre passeggiava sulla sua ...it.euronews

Psicologia inversa in amore: serve davvero: Negarsi, mostrare indifferenza o dire l’esatto opposto di ciò che si pensa per farsi desiderare: la psicologia inversa può avere tante volti ma è davvero una strategia efficace in amore E può essere ...iodonna