(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ROMA – “Launadial”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto, in occasione del convegno “Verso una nuova Unione dell’Energia? L’UE fra sostenibilità ambientale, geopolitica e competitività”. L’iniziativa, che si è tenuta oggi nella Sala della Regina di Palazzo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Svizzera risultati elezioni: clamoroso Emergenza, Salvini propone un referendum Greta Thunberg accusa: “Dopo 4 anni poco è cambiato in Svezia” La manovra non dimentica turismo e ...

L’analisi - La Sardegna ridisegna gli equilibri nel centrodestra: Lega in crisi, in Calabria Fdi punta a chiedere più spazio nella giunta Occhiuto: L’analisi Occhiuto è uno dei pochi a commentare la sconfitta: il governatore salva il risultato di Forza Italia e punta il dito contro il voto disgiunto. Prossimo test in Abruzzo: le tensioni nella co ...informazione

Bagnai: “La crisi energetica evidenzia una serie di importanti contraddizioni interne al progetto europeo”: ROMA – “La crisi energetica evidenzia una serie di importanti contraddizioni interne al progetto europeo”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, in occasione ...webmagazine24

La sconfitta di Meloni, la Lega al bivio: E il governo certo non potrà essere sfiorato dalla crisi sarda. Ma lo sarà la coalizione. Sì, adesso i numeri dicono che le liste della maggioranza hanno preso nell’isola più voti di quelle di ...informazione