Aversa | ruba telefonino ad anziana | inseguito e arrestato 22enne marocchino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024). Le ha sottratto il telefono dandosi alla fuga. E’ quanto accaduto ada una 68enne di Parete. La donna, che si trovava nei pressi della Stazione ferroviaria in attesa dell’arrivo del fidanzato della figlia che avrebbe dovuto accompagnarla a casa, è stata avvicinata da un uomo incappucciato che, con una mossa fulminea, le ha sottratto il telefono che aveva tra le mani, fuggendo. Il genero della vittima, che trovandosi con la sua vettura nei pressi della stazione ha assistito al furto, si è posto all’inseguimento dell’uomo. La pattuglia dei carabinieri in transito in quella zona, nel frattempo allertati dallo stesso genero della vittima, hanno individuato eil malvivente che, alla loro vista si è disfatto del telefono cellulare poco primato, gettando a terra e proseguendo la fuga in direzione ...

