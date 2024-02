Avatar | La Leggenda di Aang fa meglio di One Piece al debutto su Netflix

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ottime visualizzazioni per il live-action di, addirittura superiori a One, grande successo della passata stagione Ildi: Ladisi è rivelato un grande successo su, con un numero di visualizzazioni addirittura superiore a quello del remake in live-action di One, grande sorpresa della passata stagione per il colosso dello streaming. Secondo Variety, l'adattamento live-action di: Ladiha debuttato come titolo più visto sunella settimana che va dal 19 al 25 febbraio (l'uscita è avvenuta il 22 febbraio). È riuscita a raggiungere 21,2 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di disponibilità ...

I provini per la serie live action disponibile su Netflix hanno creato qualche malinteso. Il casting per la serie live action Avatar - La leggenda di Aang , ... (movieplayer)

Avatar: La Leggenda di Aang, come hanno fatto a condensare la serie animata in 8 episodi: La notizia dell'arrivo della serie live action Avatar: La Leggenda di Aang su Netflix ha incuriosito i fan dell'anime che si sono riversati sullo streamer per vedere in che modo Netflix è riuscito a ...serial.everyeye

Da “Shogun” a “The regime”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTv+: Avatar - La Leggenda di Aang - Un ragazzo noto come l'Avatar deve imparare a controllare i poteri dei quattro elementi per salvare un mondo in guerra e combattere un nemico spietato deciso a fermarlo.sorrisi

Avatar – La Leggenda di Aang batte One Piece: è lei la serie TV più vista su Netflix: Avatar – La Leggenda di Aang è già la serie più vista su Netflix, ma ci sono alcune condizioni per l'arrivo della stagione 2 ...cinematographe