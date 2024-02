Auto | Urso | interesse aziende Cia e Tesla

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 16.00 Sul patto per la produzione diin Italia con Stellantis "ci auguriamo che la risposta sia positiva".Così il ministro delle Imprese e Made in Italy Urrso, in audizione alla Camera."Fiducia" in un accordo entro l'estate."La narrazione del Gruppo è un po' cambiata, ma non ci basta". Tredicinesi hanno visitato l'Italia, "stiamo approfondendo su possibili investimenti produttivi",dice il ministro."Abbiamo contatti anche con".Sull'ex Ilva:"Mi auguro condivisione sulla politica industriale".