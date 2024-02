Autostazione | alla galleria commerciale “Airone” 2 nuove aperture

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDgiornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, ladell’di Avellino, chiamata ““, e targata Air Campania, conta due. Questa mattina è stato ufficialmente aperto al pubblico il punto tabacchi all’interno del Terminal bus di Avellino, proprio poco distante dbiglietteria. “Siamo entusiasti di offrire questo servizio per soddisfare le esigenze durante di tanti viaggiatori”, commentano i gestori dello spazio che dopo l’apertura dello scorso dicembre del McDonald a , da qualche settimana aperto agli utenti anche di notte tutti i week end in pochi mesi si sta arricchendo di diverse attività commerciali. Questo pomeriggio, inoltre, alle 18:30 è previsto il ...

Violenza tra ragazzini a Treviso tra l'indifferenza dei passanti: TREVISO - Scena di ordinaria violenza ieri mattina nell'Autostazione delle corriere di Treviso. Un episodio di violenza che ha lasciato attoniti i presenti.oggitreviso

Via lavori dell’Autostazione. Transenne all’ex scalo merci: Il punto di arrivo invece è in fondo a una linea temporale lunga anni, quando l’intero comparto promette di presentarsi alla comunità in un’ottica ... riguardanti la realizzazione della futura ...ilrestodelcarlino

Ritrova gli auricolari rubati grazie alla geolocalizzazione: Interventi della polizia nella zona della stazione: denunciato egiziano per ricettazione di auricolari rubati e arrestato belga per tentata rapina a una anziana. Aumento della microcriminalità preoccu ...msn