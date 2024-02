Autonomia differenziata | i no dalla Puglia | manifestazioni ad Andria e Manfredonia Ed un parere favorevole

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Ali: Si è svolta lunedì adla manifestazione pubblica contro l’“L’Italia non si divide. Contro la secessione dei ricchi”. Il professore di politica economica Gianfranco Viesti e il sindaco di Bari, presidente ANCI. Antonio Decaro, sono stati accolti da Giovanna Bruno, sindaco di, presidente regionale ALIe vicepresidente della rete Recovery Sud. L’intero dibattito è stato moderato da Davide Carlucci, presidente della Rete, giornalista di La Repubblica, già sindaco di Acquaviva delle Fonti. Già da tempo la Rete si sta mobilitando contro il processo dell’. Durante il dibattito, i Sindaci del Sud hanno parlato con un unico obiettivo: far comprendere ai cittadini quanto ...

In piazza Garibaldi dalle 14,30 per combattere la secessione 'dal nord al meridione' Non è vero che il Nord è il 'modello', che si vuole estendere su scala ... (sbircialanotizia)

Ascani indica l’orizzonte del centrosinistra in Calabria: «Un’alleanza più larga possibile»: La vicepresidente della Camera e big del Pd a Lamezia Terme. Focus sull’Autonomia differenziata: «Occhiuto alzi la voce con la premier Meloni» ...corrieredellacalabria

Il circolo Reggio Sud organizza assemblea pubblica per approfondire il tema del "No" all'Autonomia differenziata: Il circolo Reggio Sud,in consequenzialità all'appello lanciato alle forze della sinistra reggina, ha organizzato un'assemblea pubblica per approfondire il tema del "No" all'Autonomia differenziata che ...reggiotv

Il Comitato per la democrazia costituzionale si riunisce in assemblea: “No a stravolgimento della Costituzione”: Il premierato è intrecciato con l’Autonomia regionale differenziata attraverso uno scambio di favori tra Fratelli d’Italia e Lega, per cui si divide l’Italia in venti repubblichette inefficienti e si ...grossetonotizie