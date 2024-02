Autobiogrammatica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Esiste una tensione continua, che dalla nascita mai si interrompe, tra la lingua privata, con il suo bagaglio di parole e i fonemi che si combinano tra loro, e la lingua collettiva a cui questa afferisce, perché la prima è parte della seconda, è ciò che accomuna eppure, inevitabilmente, divide. Provare a raccontare una vita significa allora anche provare a raccontare la propria lingua ed è attorno a questo che ruota , resoconto di un’esistenza attraverso il linguaggio che la abita. È evidente sin dalle prime pagine che il territorio in cui si muove questo libro, animato dal desiderio di dare concretezza sulla pagina all’invisibile che abita ogni istante della vita (“‘Allora cosa vuol dire parlare? È come danzare?’ ‘Per certi versi…’, azzardavo”), è ben lontano dalle narrazioni autobiografiche o infarcite di autofiction che saturano la letteratura contemporanea, perché Giartosio indaga ...

