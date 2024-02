Auto elettriche | Deloitte | “Cala propensione all’acquisto” Cresce per termiche e ibride

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “A fronte degli elevati prezzi dei veicoli elettrici, i persistenti limiti infrastrutturali e la perenne incertezza economica, l’interesse dei consumatori per i veicoli elettrici in molti mercati, tra cui l’Italia, continua ad essere limitato ed è addirittura sceso rispetto allo scorso anno”, spiega Franco Orsogna,motive Sector Leader di: “Così, nonostante i tagli ai prezzi da parte di alcuni produttori e gli incentivi governativi volti a rendere i veicoli elettrici più accessibili, la corsa verso l’elettrificazione del settoremotive dopo gli ‘early-adopter’ segna il passo”. È quanto emerge dalla Globalmotive Consumer Survey 2024, condotta dalla società di consulenza inglese su un campione di oltre 26 mila persone di 26 Paesi. In Italia, ad esempio, la preferenza per i veicoli a benzina e ...